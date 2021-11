SURSE - Condițiile cu care a intrat PNL la negocierile cu PSD Liderii PNL, PSD, UDMR și al grupului minoritaților au inceput negocierile pentru formarea noului Guvern. Liberalii au intrat la discuții cu urmatoarele condiții, spun surse din partid: Premier obligatoriu de la PNLMinisterele sa fie ocupate paritar - 50% PNL si UDMR, 50% PSDRamane cota unica de impozitareNu cresc taxeDeficitul ramane la nivelul și calendarul agreate cu Comisia EuropeanaDesființarea SIIJ sa fie inclusa in programul de guvernareAsumarea proiectului „ Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro obligatoriu de lasa fie ocupate paritar - 50% PNL si UDMR, 50%cota unica decrescramane la nivelul și calendarul agreate cu Comisia EuropeanaDesființarea SIIJ sa fie inclusa in programul deproiectului „ Romania Educata ”Sa existe parteneriat cu Președintele Klaus IohannisReforma administrativaDescentralizareNivelul impozitelor…

Stiri pe aceeasi tema

- Liderii PSD, PNL, UDMR și minoritațile naționale se afla in ședința, la ora transmiterii acestei știri, dar tensiunile sunt destul de mari, asta pentru ca exista mai multe puncte asupra carora nu se ințeleg. Cei de la PSD solicita marirea alocațiilor din prima luna de guvernare, la nivelul…

- Daca Nicolae Ciuca va fi premier intr-un guvern cu PSD, liderii PNL discuta scenarii care sa nu duca la scindarea partidului și ii sugereaza lui Florin Cițu sa fie președintele Senatului, au declarat, pentru Mediafax, surse politice din randul liberalilor. Mai mulți lideri PNL sunt nemulțumiți de posibilitatea…

- Ce vor face liberalii in continuare? Un prim raspuns ar putea veni dupa Biroul Politic National al PNL programat pentru marți seara. Pana atunci, nu sunt excluse nici discutii sau negocieri, cel putin neoficiale, cu PSD.

- Negocierile PNL-PSD, de la Vila Lac, au eșuat din nou. Liderii celor doua partide s-au intalnit marți seara, pentru prima data dup armistițiul propus de Nicolae Ciuca, dar anunțat public de Florin Cițu. Potrivit unor surse politice, cele doua parți nu au ajuns la niciun acord. La discuții…

- Liderii PSD s-au prezentat duminica dimineata la Vila Lac pentru a negocia cu PNL o majoritate pentru sustinerea noului Guvern. Anterior, Marcel Ciolacu, presedintele PSD, declarase ca social-democratii ii asteapta pe liberali la sediul PSD pentru discutii. Negocierile dintre PSD si PNL sunt inca in…

- Liderii PNL au votat joi dimineața in unanimitate pentru ca partidul sa il propuna pe generalul in rezerva Nicolae Ciuca drept premier, intr-un guvern minoritar cu UDMR, au declarat pentru G4Media.ro surse liberale. Președintele Klaus Iohannis este cel care l-a impus pe Nicolae Ciuca drept candidat…

- Liberalii au decis, vineri, in ședința BEX ca in cazul in care nu se contureaza o majoritate parlamentara sa nu se prezinte cu o propunere de premier la consultarile de luni, de la Palatul Cotroceni,...

- Liberalii nu iși schimba poziția politica nici dupa ce Guvernul Cițu a fost demis prin moțiune de cenzura. Liderii PNL s-au reunit joi seara intr-o ședința online a Biroului Executiv Național. Potrivit unor surse din partid, liberalii au decis ca la consultarile de luni, de la Cotroceni, sa…