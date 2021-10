Adoptarea legii referitoare la Certificatul Covid 19 se numara printre prioritațile liberalilor, le-a transmis marți președintele PNL, Florin Cițu, deputaților partidului pe care il conduce. Discuția a avut loc in cadrul intalnirii de la Vila Lac, la care premierul demis i-a convocat pe toți deputații PNL. Senatul a aprobat deja din 22 septembrie, in plen, in calitate de prima Camera legislativa sesizata, Ordonanța de Urgența prin care se reglementeaza cadrul legal pentru eliberarea, verificarea si acceptarea certificatului digital privind COVID-19, cu scopul de a facilita libera circulatie pe…