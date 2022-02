Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu, președintele PNL, le-a transmsis luni liderilor liberali din Biroul Executiv ca vrea sa deschida o discuție in coaliția de guvernare legata de presupuse atacuri ale PSD impotriva sa, au declarat surse liberale pentru G4Media. Cițu le reproșeaza social-democraților ca, prin intermediul organizației…

- Președintele PNL, Florin Cițu, le-a spus celor prezenți la Biroul Executiv al PNL ca va solicita o discuție in coaliția de guvernare, asta dupa ce a constatat faptul ca cei de la PSD ar fi platit campanii media prin care il denigreaza. ”Voi cere o discuție in Coaliție pentru ca am descoperit…

- „E foarte usor sa vin si eu sa scriu pe Facebook ca va propunem sa crestem pensiile cu 60 % sau cu 80 %. Ma duc in coalitie, nu se poate, bineinteles, si apoi sa spun nu vrea partenerul de coalitie. As vrea mai mult fair-play, sa vorbim in coalitie, nu inainte de coalitie, sa aruncam tot felul de mesaje…

- Președintele PNL, Florin Cițu, „este interesat de orice soluție pentru facturile la energie care nu discrimineaza”, dar considera ca banii din bugetul de stat „nu rezolva problema structurala a prețurilor la energie”, au declarat surse din PNL pentru Libertatea, luni, 17 ianuarie, inaintea ședinței…

- Parlamentarii USR acuza noua coaliție PSD-PNL ca nu vor sa desființeze pensiile speciale. „Din cauza lui Ghinea nu va putem da pensii speciale”, susțin liderii USL 2.0. „USR este singurul partid care lupta pentru eliminarea pensiilor speciale. Nu o face de ieri de azi, ci de cand a pașit prima data…

- Președintele PNL Florin Cițu le taie avantul colegilor de Coaliție. El a atras atenția in cadrul ședinței BEX al PNL ca daca se cresc necontrolat pensiile vom ajunge la un deficit de 9,5% din PIB, adica exact cat cifra alocata in PNRR. El a spus ca e nevoie de o restructurare din temelii a…

- Deputatul Alexandru Kocsis-Cristea a anuntat ca cei 17 liberali care s-au dezafiliat deja de la grupul parlamentar al PNL si care au absentat de la sedinta de luni a BPN al partidului in care a fost votata lista ministrilor liberali in noul Executiv vor demisiona marti din formatiune. „Sa stiti ca am…

- Liderul PNL Giurgiu, europarlamentarul Dan Motreanu, a cerut, luni, intr-o postare pe Facebook, demisia lui Florin Cițu de la conducerea PNL. Motreanu, liderul liberal cu cele mai multe voturi la ultimele alegeri, susține ca Florin Cițu nu mai are niciun fel de autoritate morala in PNL. “Votul cerut…