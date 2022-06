Liderul PSD, Marcel Ciolacu, dorește limitarea mandatelor SRI și SIE la cel mult oua pe o durata de cinci ani fiecare, au declarat pentru G4Media.ro surse de la varful PSD. Potrivit proiectelor de legi ale securitații naționale, demiterea directorului Serviciului Roman de Informații și al directorului Serviciului de Informații Externe devine aproape imposibila. Astfel, propunerea de demitere o poate face doar șeful statulului și nu mai poate fi inițiata de parlament, cum se intampla in prezent. In plus, șeful statului poate propune demiterea șefilor de servicii secrete numai in doua situații:…