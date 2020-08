Fetita salvata de la inec, pe plaja Corbu

Din fericire, potrivit autoritatilor, micuta a fost adusa la mal Inca o victorie in lupta cu valurile nemiloase, inregistrata de salvatorii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea in aceasta dupa amiaza O fetita de doar sapte ani a fost scoasa din marea involburata, in urma unei interventii desfasurate acum… [citeste mai departe]