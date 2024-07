Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Social Democrat este cel mai bine reprezentat partid politic din Romania la nivelul Parlamentului European. Incepand de astazi, PSD deține urmatoarele funcții cheie: – vicepreședinte al Parlamentului European, Victor Negrescu – președintele Comisiei pentru Dezvoltare Regionala, Dragoș Benea…

- Funcția de comisar european, o poziție bine remunerata și cu vizibilitate mare la nivel european, e vizata de mai mulți reprezentanți ai Coaliției de guvernare, lupta apriga fiind dusa mai ales in interiorul PSD, formațiune care are prima șansa sa dea noul om al Romaniei in Executivul de la Bruxelles.De…

- Eurodeputatul PSD Vasile Dincu a vorbit, duminica seara, la Prima News, desspre candidatul din partea Romaniei pentru comisar european."Nu este atributul meu. Seva face coinjuncturasl. Vom stabili un personaj, nu vom mai lua xerox-uri.

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose arata faptul ca, o data ce se va finaliza procesul electoral in toate țarile Uniunii Europene vor incepe negocierile pentru posturile de comisar, dar și cele pentru funcțiile de conducere din UE.

- MEP Victor Negrescu voted on Sunday in Sebes, Alba County, for "a generational shift in politics" and for "a Romania represented with professionalism at European level.""I voted for a Romania represented with professionalism at European level.

- Comisarul european pentru agricultura, Janusz Wojciechowski, se va deplasa in Romania pentru o vizita de doua zile, in perioada 13-14 mai 2024. Luni, 13 mai, comisarul se va intalni cu prim-ministrul Marcel Ciolacu și cu ministrul Florin Barbu, dupa care va avea un dialog cu asociațiile fermierilor…

- Premierul Marcel Ciolacu a transmis, intrebat daca Romania va cere sa aiba functia de comisar european pentru Aparare, ca tara noastra deja a inceput sa negocieze si a pronuntat „portofelu’”, in loc de „portofoliu”, referindu-se la aceasta functie. „Romania a inceput sa negocieze, cum este si normal.…