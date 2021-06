Cinci actuali miniștri, trei de la PNL și doi de la Alianța USR – PLUS, ar putea deveni in scurt timp istorie, fiind luata in calcul o eventuala remaniere guvernamentala la inceputul lunii iulie. Președintele PNL și unul dintre demnitarii vizați neaga insa informația. Conform unor surse citate de G4media.ro , primul – ministru Florin Cițu ar dori sa-i schimbe pe Adrian Oros (Agricultura), Alexandru Nazare (Finanțe) și inca un liberal iar de la USR PLUS ar fi vorba de Claudiu Nasui (Economie), Ioana Mihaila (Sanatate) sau Ciprian Teleman (Digitalizare). Antena 3 a vehiculat și alte posibile nume…