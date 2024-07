Stiri pe aceeasi tema

- Consultarile premierului Marcel Ciolacu cu partidele s-au incheiat. Fiecare delegație și-a spus pe rand opinia, iar o decizie urmeaza sa fie luata in curand de guvern. Varianta organizarii alegerilor prezidențiale in Septembrie sau in Octombrie a cazut natural dupa ce PNL a revenit asupra deciziei inițiale…

- "Țopaiala pe calendar afecteaza increderea in parteneri, trebuie sa inceteze! Ca premier al Romaniei, am obligația de a nu favoriza un partid sau o coaliție. Astazi practic ieșim din calendarul electoral stabilit anterior, fiind ultima zi in care puteam promova Hotararea de guvern ul de stabilire a…

- Sedinta de astazi a coalitiei, care a vizat stabilirea calendarului pentru alegerile prezidentiale, s-a incheiat fara niciun rezultat, dupa cateva ore de negocieri intense. PSD si PNL au propuneri diferite pentru organizarea acestui scrutin, iar dupa intalnire au facut declaratii de presa separat. Social-democratii…

- Liderii PNL și PSD se vor reuni, marți, pentru a stabili data alegerilor prezidențiale. Inițial, intr-0 ședința de coaliție care a avut loc in luna februarie, liderii PSD și PNL stabilisera calendarul electoral, dar acum au aparut noi variante. La ultima ședința de coaliție se agreasera datele de 15…

- „In urma deciziilor din coaliția de guvernare, ii solicit domnului vicepremier și ministru al afacerilor interne, Catalin Predoiu sa pregateasca proiectul hotararii de guvern privind alegerile prezidențiale. Saptamana viitoare stabilim la care dintre cele doua date, 15 sau 29 septembrie, se va desfașura…

- Zi decisiva in Coalitia de guvernare. PSD si PNL vor stabili azi daca Marcel Ciolacu si Nicolae Ciuca vor fi adversari in lupta pentru Palatul Cotroceni. Tot azi, liderii din cele doua partide vor negocia data alegerilor prezidentiale.

- Liderii PSD și PNL iau in calcul, din nou, sa mute alegerile prezidențiale din septembrie in decembrie, au declarat pentru Antena3.ro surse din conducerea celor doua partide. Desi premierul Marcel Ciolacu a...

- Potrivit exit-poll-ului realizat de CURS-Avangarde, lista comuna PSD+PNL a obținut un scor politic impresionant de 52%. „Avand in vedere rezultatul exit-poll-ului, care ne plaseaza la 52%, trebuie sa luam in considerare toate opțiunile pentru a maximiza șansele noastre la alegerile prezidențiale din…