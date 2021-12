Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile sanitare estimeaza ca numarul de infectari cu COVID va urca din nou peste aproximativ doua saptamani, odata ce școlile au inceput in format fizic, a avertizat joi Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva COVID. Medicul mai atrage atenția ca virusul se adapteaza…

- Aproape 70% din cazurile de COVID-19 raportate in ultima saptamana au fost la persoane nevaccinate, arata datele publicate miercuri de catre Institutul Național de Sanatate Publica (INSP), conform Agerpres. Analiza INSP pentru saptamana 1-7 noiembrie 2021: 31.1% din totalul cazurilor s-au inregistrat…

- Numarul cazurilor de coronavirus din Europa de Est va depasi in curand pragul de 20 de milioane, potrivit unui bilant publicat duminica, 24 octombrie, de agentia de presa Reuters și preluat de Agerpres . Analiza a fost realizata in contextul in care aceasta regiune se confrunta cu cea mai grava situatie…

- Certificatul verde, obligatoriu in magazine, dar nu in cele esentiale. Florin Citu: E un subiect nepopular, imi asum. Certificatul verde ar putea deveni obligatoriu si in magazine. Dupa ce a lansat ideea controverata ca o alternativa la carantinare, premierul interimar Florin Citu a revenit asupra…

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) a facut o recomandare Comitetului pentru Situații de Urgența de a carantina Bucureștiului și Ilfovului pentru o perioada de 14 zile, ca urmare a creșterii ratei de incidența, au precizat surse guvernamentale pentru Libertatea. Informația a fost prezentata…

- Autoritațile au tras un semnal de alarma, marți, pe pagina de Facebook RO-Vaccinare, anunțand ca Romania se afla pe locul doi in Europa și 6 in lume in privința deceselor in urma infectarii cu COVID-19 din ultimele 24 de ore. In mesajul transmis, autoritațile susțin ca situația este foarte grava, iar…

- In Romania au fost inregistate 2.913 cazuri cu variante ale SARS-CoV-2 care determina ingrijorare, din care 1.157 sunt cu varianta Delta, a informat, marți, Institutul Național de Sanatate Publica (INSP). Totodata, au fost raportate 75 de decese, dintre 45 la persoane confirmate cu varianta Delta.