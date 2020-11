Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru , a declarat, la Realitatea Plus, ca Guvernul Orban sprijina producatorii locali și ca inchiderea piețelor nu reprezinta un impediment pentru aceștia. Totodata, ea a adaugat ca exista spații amenajate, iar produsele nu vor fi aruncate. “Piețele in aer liber sunt deschise.…

- Lista PNL pentru Camera Deputatilor va fi deschisa de premierul Ludovic Orban, iar urmatoarele locuri sunt ocupate de oamenii sai de incredere: Violeta Alexandru, Cristina Traila, Daniela Nicolescu, Antonel Tanase si Cristian Bacanu. Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a prins loc eligibil la Senat,…

- Guvernul Orban va ataca la CCR proiectul de lege privind rectificarea bugetara, au precizat surse din PNL pentru „Adevarul”. Decizia vine dupa ce PSD a trecut in Parlament mai multe amendamente, printre acestea fiind cresterea pensiilor cu 40% si salarii mai mari cu 200 de lei pentru profesori, ceea…

- Cel putin patru ministri vor fi schimbati in luna octombrie, sustin surse liberale pentru Adevarul. Doi dintre ei candideaza la locale, iar ceilalti doi vor primi ca rasplata locuri eligibile la parlamentare. Premierul Ludovic Orban isi pierde oamenii de incredere.

- Saptamana viitoare, Guvernul Orban va prelungi starea de alerta cu inca o luna, pana la mijlocul lunii octombrie, sustin surse politice pentru Adevarul. Masca va ramane in continuare obligatorie in spatiile publice deschise si in mijloacele de transport in comun. La alegerile locale, alegatorii vor…

- Ludovic Orban nu va renunta nici in ruptul capului la ministrii contestati, Lucian Bode, Marcel Vela si Monica Anisie, cu toate ca acestia se afla in centrul scandalurilor politice in prag de alegeri, sustin surse politice pentru „Adevarul“.

- PSD si partenerii din Parlament (ALDE, ProRomania si PPUSL) strang in acest moment 234 de voturi, cu unul peste limita majoritatii. Plus inca cinci voturi (cel putin) de la deputatii minoritatilor nationale fideli PSD. Insa, in ciuda aritmeticii parlamentare, motiunea nu va trece, sustin surse din conducerea…

