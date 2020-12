Prinde contur prima pistă pentru biciclete din estul Timișului

Constructorii lucrează de zor la prima pistă pentru bicicliști, care se realizează în estul județului Timiș, mai exact pe raza... The post Prinde contur prima pistă pentru biciclete din estul Timișului appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]