SURSE/ CCR: Functionarea SIIJ este CONSTITUTIONALA! Lovitura de gratie data de CCR, astazi, aripii #rezist: Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie functioneaza constitutional! Sentinta plenului Curtii a fost data in raport cu decizia CJUE, institutie europeana care nu a solicitat desfiintarea SIIJ, asa cum au manipulat multe voci #rezist. Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție (SIIJ) se afla in ochiul ciclonului care a distrus independența justiției romane sub cuvant ca o apara. Transformata din scop in instrument pentru promovarea unor agende geopolitice, lupta impotriva corupției are nevoie de o justiție selectiva… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

