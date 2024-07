Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul controlului de constituționalitate a priori, Curtea Constitutionala a respins, joi, cu unanimitate de voturi, ca neintemeiata, obiectia de neconstitutionalitate formulata de 54 deputati apartinand Grupului parlamentar al Uniunii Salvati Romania si deputati neafiliati, pe Legea privind protectia…

- Curtea Constitutionala a admis, marti, cu unanimitate de voturi, obiectia de neconstitutionalitate formulata de Inalta Curte de Casatie si Justitie pe OUG care prevede ca termenele pentru politele de asigurare si reasigurare incheiate de societatile de asigurare aflate in procedura de insolventa in…

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute, marti, 09.07.2024 sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie ICCJ in legatura cu Legea de aprobare a OUG pentru instituirea unei prelungiri a termenelor prevazute in actul normativ privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa,…

- UPDATE: Instanța a amanat decizia pentru 9 iulie. Mai exact, magistrații din Romania ar trebui sa ia in considerare ca fosta șefa a DIICOT a executat deja in Italia, respectiv Costa Rica, o parte din condamnarea primita in Romania, pentru fapte de corupție, și sa nu execute pedeapsa de doua ori, și…

- Plafonarea tarifelor RCA, menita sa protejeze clienții vulnerabili in fața dezechilibrelor din piața de asigurari, ar putea fi prelungita pana la finalul lunii septembrie, conform unor surse guvernamentale citate de Hotnews. Conform acelorași surse, Autoritate pentru Supraveghere Financiara (ASF) analizeaza…

- Blocul Comuniștilor și Socialiștilor contesta legea prin care s-a operat majorarea termenului chiriei pentru spațiile de la Aeroport. Deputații au sesizat Curtea Constituționala cu privire la modificarile operate in legislație care presupun extinderea termenului de dare in arenda a spațiilor comerciale…

- Ratele in creștere la creditele ipotecare, in SUA, afecteze milioane de oameni, care achita tot mai greu creditele contractate. Un chirias care spera sa cumpere o locuinta este obligat, acum, sa ramana chirias pentru totdeauna. De asemenea, un client care a sperat sa refinanteze un credit ipotecar strange…

- Drumul Oașa – Luncile Prigoanei ramane in administrarea Primariei Șugag. S-au facut demersuri pentru modernizarea lui Drumul Oașa – Luncile Prigoanei ramane in administrarea Primariei Șugag. S-au facut demersuri pentru modernizarea lui Curtea Constituționala a admis obiecția de neconstituționalitate…