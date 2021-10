Surse: Bucureștiul NU intră în carantină – recomandarea Grupul tehnico-științific. Decizia finală, la CNSU Bucureștiul și județul Ilfov nu vor intra in carantina, a recomandat vineri dimineața Grupul tehnico-științific din cadrul Comitetului Național pentru Situații de Urgența, care a luat in discuție propunerea de ieri a Institutului Național de Sanatate Publica, potrivit surselor HotNews.ro. Decizia va fi luata de CNSU in baza recomandarii. Institutul Național de Sanatate Publica a cerut instituirea carantinei zonale pentru 14 zile in “zona metropolitana a municipiului București” (definita conform legii 351/2001) – București + județul Ilfov – avind in vedere creșterea alarmanta a numarului de infecții… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Bucureștiul și județul Ilfov nu vor intra in carantina, a recomandat vineri dimineața Grupul tehnico-științific din cadrul Comitetului Național pentru Situații de Urgența, care a luat in discuție propunerea de joi a Institutului Național de Sanatate Publica. Decizia finala va fi luata de CNSU, in baza…

