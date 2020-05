Stiri pe aceeasi tema

- Decizia care a starnit ample discuții are putea avea noi explicații. Vorbim despre reluarea slujbei de Inviere la Constanța. Conform unor surse din BOR, IPS Teodosie vrea sa ajunga in vaful ierarhiei bisericești.Citește și: E HAOS - Numarul romanilor care au ramas ȘOMERI dupa starea de urgența…

- IPS Teodosie - Eu sunt arhiereu ca sa pastoresc pe credinciosii de aici. Trebuie sa ma fac tuturor toate ca sa nu ii pierd, sa ii dobandesc. Este explicatia Arhiepiscopului Tomisului pentru controversata decizie de a imparti lumina de doua ori intr-un an. Inaltul prelat sustine ca a organizat slujba…

- Așa cum a promis, IPS Teodosie va face, in noaptea de marți spre miercuri, o slujba speciala, cu credincioși, dupa ce in timpul starii de urgența bisericile au fost inchise pentru ortodocși.Arhiepiscopul Tomisului va face Odovania Invierii, adica incheierea praznicului Invierii Domnului, cand…

- IPS Teodosie cheama credincioșii sa le mai dea o data Lumina de Paște, susținand ca starea de urgența i-a impiedicat pe credincioși sa aiba parte de ceea ce doreau din partea Bisericii. Drept urmare, Arhiepiscopia Tomisului vrea sa țina slujba de Paște pe 26 mai și sa imparta Lumina exact ca in noaptea…

- HRISTOS A INVIAT… Din cauza pandemiei de coronavirus, Sfanta Sarbatoare a Invierii Domnului a avut loc anul acesta intr-un mod atipic, in condițiile restricțiilor privind deplasarea cetațenilor in afara domiciliului. Astfel, zeci de echipe de voluntari au daruit Sfanta Lumina credincioșilor in fața…

- Și in acest an Lumina Sfanta de la Ierusalim va poposi la malul Marii Negre, potrivit Arhiepiscopiei Tomisului. IPS Teodosie va ajunge cu Sfanta Lumina in Portul Turistic Tomis in jurul orei 23.30. De acolo, impreuna cu alte doua fețe bisericești, va pleca, pe faleza Cazinoului, spre Catedrala arhiepiscopala…

- Si in acest an Lumina Sfanta de la Ierusalim va poposi la malul Marii Negre. IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sosi in aceasta seara cu Sfanta Lumina in Portul Turistic Tomis in jurul orei 23.30, de unde va pleca, pe faleza Cazinoului Constanta, spre Catedrala arhiepiscopala "Sfintii Apostoli…

- INDRUMARI ALE CANCELARIEI SFANTULUI SINOD, APROBATE DE PATRIARHUL ROMANIEI, PRIVIND SLUJBELE DE FLORII, DIN SAPTAMANA MARE (A SFINTELOR PATIMIRI) SI DE SFINTELE PASTI, IN CONDITIILE STARII DE URGENTA Intrucat slujbele de Florii, slujbele din Saptamana Mare (a Sfintelor Patimiri) si de Sfintele Pasti…