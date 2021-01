In medie, intre 90% și 98% din timp este petrecut in interior Statisticile arata ca oamenii petrec o mare parte a timpului in medii inchise, in medie intre 90% și 98% din timp este petrecut in interior, in funcție de sezon și de perioada concediilor. Cifrele pot crește in situații in care au loc evenimente care obliga oamenii sa stea in interior, cum ar fi, spre exemplu, pandemiile globale [1] . Deși am fi tentați sa credem ca in timpul sezonului rece racim mai des din cauza ca afara este frig, in mediul interior suntem mult mai des expuși la concentrații mari de poluanți in aer, inclusiv la virusuri…