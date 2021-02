Biroul Politic National al PNL urmeaza sa se reuneasca sambata, intr-o sedinta care se va desfasura in format online, pentru a valida propunerile pentru posturile de secretar de stat care au revenit liberalilor dupa negocierile purtate in coalitia de guvernare, au informat surse din partid, pentru AGERPRES. In cadrul reuniunii, se va discuta si despre propunerile PNL pentru posturile de prefect care revin liberalilor. Potrivit surselor citate, o alta tema a sedintei va fi bugetul de stat pentru acest an. In urma negocierilor purtate in coalitie, PNL urmeaza sa propuna 42 de secretari de stat. Biroul…