- Biroul Electoral al Municipiului Bucuresti precizeaza, joi, referitor la faptul ca Biroul Electoral Sector 5 a admis cererile de renumarare a voturilor, in timp ce Birourile Electorale Sector 2, 3 si 4 le-au respins, ca se impune aplicarea corecta si interpretarea unitara a dispozitiilor privitoare…

- Biroul Electoral de Circumscriptie al Sectorului 5 a admis miercuri sesizarile PSD Sector 5, PNL Sector 5, Aliantei USR PLUS si Asociatiei Pro Rom Europa privind renumararea buletinelor de vot din sectii.Hotararea poate fi atacata in termen de 24 de ore de la afisare la biroul electoral ierarhic…

- In acest caz, hotararea prin care a fost respinsa solicitarea PSD de renumarare a voturilor a fost luata cu 12 voturi "impotriva" renumararii și 5 voturi "pentru", noteaza G4Media. Reprezentantii in BEC ai PSD, PMP, ALDE și PRO Romania s-au pronuntat in favoarea renumararii voturilor.…

- Biroul Electoral Central a respins cererea PSD de renumarare a voturilor la sectorul 1, însa Dan Tudorache mai așteapta o decizie, cea a Biroului Electoral Sector 1 (BES1). Aceasta în condițiile în care PSD a înaintat și catre Biroul Electoral de Sector o solicitare de renumarare…

- Lovitura pentru Marian Vanghelie! Magistrații Tribunalului București au admis apelul facut de Organizația Sector 5 a PSD. Astfel, Vanghelie a ramas fara lista pentru Consiliul Local la Sectorul 5. De asemenea, Tribunalul București urmeaza sa se pronunțe și pe candidatura lui la primarie.„Admite…