- Ministrul Apararii din Marea Britanie, Gavin Williamson, a declarat pentru BBC ca patru avioane militare de tip RAF Tornado au participat in atacurile asupra Siriei si ca primele evaluari arata ca misiunea a fost una „de succes“.

- Deputati britanici din toate partidele au cerut premierului Theresa May sa nu participe la vreo actiune militara impotriva Siriei fara sa consulte parlamentul, dupa ce cabinetul acesteia a convenit asupra necesitatii de a actiona, relateaza DPA. 'Inca o interventie militara a Marii Britanii in razboiul…

- Iranul va distruge Israelul in cazul in care Guvernul israelian nu renunta la "jocurile copilaresti", ameninta un comandant al Gardienilor Revolutiei iraniene, referindu-se la presupusele atacuri israeliene din Siria. Iranul va distruge Israelul in cazul in care Guvernul israelian nu renunta…

- In cursul unei reuniuni a Consiliului National pentru Siguranta Nationala, Donald Trump a acceptat mentinerea prezentei militare americane in Siria o perioada scurta, au declarat oficiali de rang inalt din cadrul Administratiei de la Washington. Donald Trump nu a aprobat un calendar specific…

- Un avion israelian de vanatoare de tip F-16 a fost doborat in cursul noptii de vineri spre sambata de sistemele antiaeriene siriene in timp ce efectua raiduri aeriene in Siria ca reactie la infiltrarea unei drone de fabricatie iraniana in partea de nord a Israelului. Cei doi piloti ai avionului israelian…

- Ministrul de externe turc, Mevlut Cavusoglu, a criticat joi avertismentul lansat de catre presedintele Frantei, Emmanuel Macron, pe tema ofensivei Ankarei in Siria, afirmand ca Franta ''nu are de dat lectii'' Turciei, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a promis joi sa continue, pâna ce scopul va fi atins, ofensiva tarii sale din nordul Siriei contra unei militii kurde aliate a SUA, în timp ce tensiunile cu Washingtonul cresc, transmite AFP.