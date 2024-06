Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Constanta s au aflat la data de 25 iunie a.c., in jurul orei 13.15, pe aleea Malinului. In urma efectuarii controlului corporal, asupra unui barbat au fost gasite patru foite din staniol ce contineau o substanta susceptibila a avea efecte psihoactive. Oficial de la IPJ Constanta La data…

- Barbat agresiv, prezentat procurorului pentru ultraj asupra unui polițist local, lasat de acesta in libertate Polițiștii locali aflați in patrulare in cursul zilei de ieri, in jurul orei 15.30, in zona Alba Iulia – Libertații, au depistat un barbat care distrugea burlanele unei cladiri, rupandu-le…

- Un eveniment tragic s a produs duminica, 09 iunie 2024, in apropierea unei sectii de votare din localitatea Alunu, judetul Valcea. Din nefericire un barbat de 45 de ani, a murit. In urma decesului barbatului, procesul electoral nu a fost suspendat.Oficial de la Politie "Politistii s au deplasat la fata…

- Ieri, 4 iunie a.c., politistii din cadrul Politiei Municipiului Constanta ndash; Sectia 4 Politie au desfasurat o ampla actiune pentru prevenirea faptelor savarsite cu violenta in zonele Kilometrul 4 5, Gara, Poarta 6 si Medeea.In cadrul acestei operatiuni, politistii au identificat si sanctionat numeroase…

- Un episod a avut loc pe strazile din Constanta, in data de 10 mai a.c., cand politistii de la Politia Municipiului Constanta ndash; Sectia 4 Politie au organizat o actiune intensiva pentru combaterea infractionalitatii si prevenirea consumului de substante interzise. Cartierele C.E.T., Medeea, Kilometrul…

- La data de 1 mai a.c., in jurul orei 08.20, politisti din cadrul Politiei Municipiului Constanta ndash; Sectia 3 Politie au fost sesizati, de o femeie, de 29 de ani, cu privire la faptul ca la domiciul sau a venit fostul concubin, cu care are un conflict. Politistii deplasati la fata locului au intocmit…

- Doi tineri s au luat la bataie duminica, 7 aprilie 2024 intr un parc din municipiul Constanta. Potrivit IPJ Constanta, la data de 8 aprilie a.c., politisti din cadrul Politiei Municipiului Constanta ndash; Sectia 1 Politie s au sesizat din oficiu cu privire la savarsirea infractiunilor de lovirea sau…