- UPDATE: Partidul NaAional Liberal susAine candidatura lui NicuAYor Dan la funcAia de primar general al Capitalei, A®n alegerile din acest an. AnunAul a fost fAƒcut de preAYedintele PNL, premierul interimar Ludovic Orban.

- Euroins Romania Asigurare Reasigurare a discutat deja cu Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) propunerile pentru noii membri ai Consiliului de Administratie, iar pe 16 martie 2020 va avea loc Adunarea Generala pentru a fi ales noul CA, informeaza joi compania de asigurari. "In ceea ce priveste…

- Presedintele Klaus Iohannis va chema, joi, partidele la consultari, pentru nominalizarea unui nou premier, au precizat surse politice pentru Libertatea. Premierul demis Ludovic Orban a avut o discutie cu presedintele Klaus Iohannis, miercuri, imediat dupa votul din Parlament pe motiunea de cenzura.…

- Ministrul apararii nationale, Nicolae Ionel Ciuca, aflat in vizita oficiala in Portugalia, in perioada 26 28 ianuarie, la invitatia omologului sau, Joatilde;o Gomes Cranvinho, a stabilit principalele etape pentru consolidarea escadrilei de aeronave multirol F 16 din dotarea Fortelor Aeriene Romane.…

- Parlamentul libian, care nu recunoaste legitimitatea Guvernului de uniune nationala (GNA) de la Tripoli, a votat sambata ruperea relatiilor cu Turcia, dupa un recent acord militar incheiat intre Ankara si guvernul de uniune, a declarat un purtator de cuvant citat de AFP. Parlamentul a…

- Parlamentul de la Atena a adoptat joi o lege care le permite grecilor din strainatate sa voteze la alegerile generale, o premiera pentru aceasta tara a carei diaspora numara aproximativ cinci milioane de persoane, potrivit unei surse din legislativ, relateaza AFP.Marea majoritate a deputatilor,…

- PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU, COSMIN NECULA, propune locuitorilor si asociatiilor legal constituite din municipiul Bacau, proiectul de hotarare privind aprobarea pentru anul 2020 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ministerul Economiei nu a primit de la Ministerul de Finanțe o cerere oficiala pentru a lua dividende suplimentare de la companiile din subordine, iar in lipsa unei astfel de solicitari oficiale banii vor ramane in companii pentru investiții, au precizat pentru MEDIAFAX surse guvernamentale."Știu…