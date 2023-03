Surse: ASF a decis să retragă autorizația și să ceară insolvența Euroins. Efecte în piață Consiliul ASF a decis joi seara sa retraga autorizația Euroins și sa demareze procedura de insolvența pentru liderul RCA, dupa 2 zile de dezbateri in care s-a mers inițial pe retragerea conducerii asiguratorului, au declarat vineri pentru HotNews.ro surse din industrie. Efecte? Guvernul ar trebui sa imprumute FGA pentru plata daunelor și va plafona prețurile RCA, scenariu in care unii asiguratori s-ar retrage din piața și ar crește și mai mult prețurile. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

- Consiliul ASF a decis joi seara sa ridice autorizația companiei Euroins, care intra, conform legii, in insolvența. 2,5 milioane de romani sunt asigurați la compania Euroins, ”care are 400 de milioane de euro lipsa fața de SCR, cerința de capital de solvabilitate”, potrivit unor surse Libertatea. Intrebata…

- Dupa doua luni cu zeci de articole de ziar publicate , cu documente obținute de redacție de la organizațiile financiare internaționale și cu marturii ale oamenilor din interiorul ASF, dar și din interiorul companiilor de asigurari, statul a luat la cunoștința oficial joi seara, 16 februarie 2023, ca…

- Scandal urias pe piata asigurarilor, dupa anuntarea noilor tarife RCA. Pe fondul nemultumirii soferilor fata de majorarile care trec de 40-, liderul PSD Marcel Ciolacu a invocat riscul unui nou faliment de proportii pe piata asigurarilor, iar premierul Nicolae Ciuca i-ar fi cerut explicatii de la seful…

- Consiliul de conducere al ASF a votat, ieri, in unanimitate, sa intocmeasca o plangere penala impotriva intregii conduceri a societații Euroins, liderul asigurarilor RCA din Romania, potrivit Libertatea. Surse apropiate situației ne-au declarat ca este vorba de dubla raportate privind litigiile, dar…