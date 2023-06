Grupul, cunoscut sub numele de OPEC+, a ajuns la un acord privind politica de productie dupa sapte ore de discutii, au spus sursele. Doua surse din OPEC+ au spus ca grupul ar putea mentine un acord de productie existent pentru 2023 si va face reduceri suplimentare in 2024, daca se convin noi plafoane de baza de productie pentru membri, de la care se aplica reducerile. Nu a fost clar cand va incepe Arabia Saudita sa faca reduceri voluntare ale productiei de petrol sau cat de mult vor reduce Riadul si OPEC+ in ansamblu. OPEC+, care reuneste Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol si aliati condusi…