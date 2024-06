Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe ar fi declanșat o ancheta care vizeaza Ambasada Romaniei la Londra, potrivit unor surse citate de Antena 3 CNN. Sub pretextul organizarii mai multor secții de votare, numar aproape dublu fața de alegerile precedente, Ambasada Romaniei la Londra ar fi semnat contracte de inchiriere…

- Liderii PSD-PNL au disutat din nou, joi, despre data alegerilor prezidențiale, dupa discuția eșuata de miercuri seara. Sunt doua scenarii luate in calcul, potrivit unor surse Antena3 CNN: organizarea...

- ​Uneori, bucuria de a vedea pe cineva drag se traduce in mod debil printr-un zambet, deși cel pe care-l reintalnești se afla intr-o situație precara. Pe urma, regreți ca ai zambit ca prostul in fața greutaților celuilalt, in loc sa fi exersat cel mult un suras de incurajare. Am intalnit-o la piața,…

- Numaratoarea și centralizarea voturilor de la Sectorul 1 s-a incheiat. Dupa trei zile de scandal, blocaj și tensiuni uriașe, George Tuța, candidatul PSD-PNL a caștigat primaria cu doar aproximativ 500 de voturi in fața actualului edil, Clotilde Armand, potrivit datelor centralizate de Biroul Electoral.…

- Miercuri, 12 iunie, sediul Primariei Poroina Mare din județul Mehedinți a fost ținta unor percheziții efectuate de DIICOT. Ancheta il vizeaza pe primarul localitații, Valentin Anuța, precum și pe mai mulți lucratori din cadrul instituției. In paralel, au avut loc percheziții și la locuința personala…

- Noi informații din dosarul privind șpagile luate de Poliția Locala Sector 1 demonstreaza ca primarul Clotilde Armand minte, incercand sa se foloseasca de o ancheta a Direcției Naționale Anticorupție (DNA), pentru a-și atrage mai mulți votanți. Surse din ancheta au declarat, pentru cotidianul național…

- Republica Federala Germania, prin intermediul Ambasadei la Bucuresti, sprijina si in acest an proiectul "Sustinerea cadrelor didactice din invatamantul in limba germana din Romania" cu o suma totala de 1.133.000 de euro, informeaza misiunea diplomatica. Aceasta finantare este destinata promovarii limbii…

- Un conflict a izbucnit in coaliția guvernamentala cu privire la creșterea salariului minim incepand cu 1 iulie. Liberalii acuza PSD-ul ca nu a consultat cu ei inainte de a anunța data și nivelul la care va fi majorat salariul minim la 3.700 de lei brut. Exista doua perspective divergente in coaliția…