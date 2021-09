Surse: Anca Dragu scapă de furia echipei Cîțu PNL nu va da asaltul la șefia Senatului, cel puțin momentan. Liberalii nu strang semnaturi pentru revocarea președintelui Senatului, Anca Dragu (USR PLUS), au relatat sambata surse senatoriale pentru ȘTIRIPESURSE.RO. Potrivit surselor citate: 1. PNL vrea refacerea coaliției, astfel ca scoaterea USR PLUS de la guvernare se petrece doar la nivel de Guvern pentru ca de acolo au demisionat miniștrii USR PLUS. Insa chiar și acolo unde Florin Cițu i-a dat afara pe secretarii de stat și prefecții USR PLUS, nu vor fi numiți inlocuitori de la PNL sau UDMR pentru a le da celor de la USR… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

