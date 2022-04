Stiri pe aceeasi tema

- Liderii Coalitiei se reunesc intr-o sedinta pentru a purta ultimele discutii pe tema masurilor economice si sociale din pachetul „Sprijin pentru Romania”, prin care vor fi ajutate persoanele cu venituri reduse, IMM-urile, administratia locala, dar si diferite categorii socio-profesionale, cum sunt agriculturii…

- Liderii coalitiei de guvernare urmeaza sa prezinte, luni, pachetul de masuri economice si sociale ce urmeaza sa fie luate in contextul valului de scumpiri din ultima perioada. Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat saptamana trecuta ca masurile economice si sociale cuprinse in pachetul “Sprijin…

- Liderii coalitiei de guvernare urmeaza sa prezinte, luni, pachetul de masuri economice si sociale ce urmeaza sa fie luate in contextul valului de scumpiri din ultima perioada. Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat saptamana trecuta ca masurile economice si sociale cuprinse in pachetul ‘Sprijin…

- Coaliția de guvernare analizeaza varianta amanarii ratelor la banci, spune Marcel Ciolacu. El precizeaza ca decizia detaliata va fi prezentata luni de liderii formațiunilor din coaliție. „Exista aceasta varianta, nu pot sa mint. Exista aceasta varianta. Luni se va detalia. Ea a fost discutata și cu…

- Liderii coalitiei de guvernare au analizat, ieri, forma finala a pachetului de masuri economice si sociale pregatite pentru protejarea populatiei si economiei de efectele crizelor pe care le traverseaza Romania. Ei le vor prezenta oficial, lunea viitoare, intr-o conferinta de presa la Palatul Parlamentului.…

- Forma finala a pachetului de masuri economice și sociale, prezentata luni Foto: facebook.com/cameradeputatilor RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Liderii coaliției de guvernare vor prezenta oficial luni forma finala a pachetului de masuri economice și sociale pregatite pentru protejarea populației…

- Noi masuri sociale pentru romani in contextul crizei energetice: Cand vor fi anunțate Noi masuri sociale pentru romani in contextul crizei energetice: Cand vor fi anunțate In sedinta de marti a coalitiei de guvernare a fost facuta o analiza asupra formei finale a pachetului de masuri economice si sociale…

- „In cadrul sedintei de Coalitie de astazi, desfasurata la Palatul Victoria, a fost analizata forma finala a pachetului de masuri economice si sociale pregatite pentru protejarea populatiei si economiei de efectele crizelor pe care le traverseaza Romania.Masurile pe care Guvernul le va implementa vor…