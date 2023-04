Stiri pe aceeasi tema

- Adolescentul din București care a atacat o profesoara, miercuri, in timpul orei, și-ar fi premeditat fapta printr-un mesaj transmis pe un grup de WhatsApp. Colegii sai sunt inspaimantați de ceea ce s-a intamplat. Elevul de 16 ani care si-a atacat profesoara in timpul orei cu un cutit la „Liceul Ion…

- Elevul de 16 ani care si-a injunghiat profesoara in gat, in timpul orei de curs, la Colegiul „Ion Creanga” din București, a fost retinut pentru 24 de ore, scrie News.ro. Potrivit unor surse judiciare, adolescentul a fost retinut pentru 24 de ore, la finalul audierilor care au durat aproape toata ziua.…

- Un incident șocant a avut loc, miercuri, in Franța. O profesoara de un liceu din orasul Saint-Jean-de-Luz a fost injunghiata mortal de un elev. Presa locala a declarat ca tragedia s-a produs, in timpul unei ore de curs. Profesoara avea in jur de 50 de ani si era deja in stop cardiac cand serviciile…

- O profesoara de la un liceu privat catolic din orasul Saint-Jean-de-Luz, din sud-vestul Frantei, a fost injunghiata mortal de un elev. Incidentul violent s-a petrecut miercuri dimineața, inainte de ora 10.00, ora locala, in timpul cursului de spaniola ținut de profesoara, potrivit presei locale .Ministrul…