- Bomba vine din SUA : reputata publicatie The New Yorker afirma ca apropiati ai lui Donald Trump au angajat firma israeliana Black Cube pentru a investiga unele aspecte ale administratiei Obama, in special privind dosarul iranian, scrie analistul Radu Tudor, pe blog. Black Cube, o firma de…

- Presedintele Trump a angajat o firma de spionaj israeliana pentru a obtine „materiale compromitatoare despre diplomatii lui Obama care au negociat pactul cu Iranul” si pentru a discredita acordul, scrie publicatia britanica „The Observer“.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, si omologul sau francez, Emmanuel Macron, au facut apel luni la ''aplicarea stricta'' a acordului privind programul nuclear iranian, in timp ce liderul de la Casa Alba, Donald Trump, nu a anuntat inca daca se decide sa se retraga din acord, relateaza…

- Donald Trump nu a luat inca o decizie in legatura cu soarta acordului nuclear iranian, a declarat duminica John Bolton, consilierul pentru securitate nationala al presedintelui SUA, citat de AFP. "Nu exista inca o decizie in legatura cu acest subiect", a afirmat Bolton, intervievat la canalul Fox in…

- Ministrul saudit de Externe Adel al-Jubeir a subliniat duminica faptul ca tara sa doreste o inasprire a acordului in dosarul nuclear iranian si ca Teheranului - mare sau reival regional - sa-i fie impuse sanctiuni suplimentare, relateaza AFP. ”Arabia Saudita sustine eforturi vizand o imbuatatire…

- Ministrul saudit de Externe Adel al-Jubeir a subliniat duminica faptul ca tara sa doreste o inasprire a acordului in dosarul nuclear iranian si ca Teheranului - mare sau reival regional - sa-i fie impuse sanctiuni suplimentare, relateaza AFP.

- Viitorul sef al diplomatiei americane, Mike Pompeo, a dat asigurari joi ca doreste o "ameliorare" a acordului asupra programului nuclear iranian, fara a relua la randul sau amenintarea formulata de presedintele american Donald Trump privind retragerea SUA din acest acord, informeaza AFP. …

- Teheranul nu va accepta nicio masura de natura sa limiteze prevederile acordului nuclear iranian, a avertizat sambata un important oficial iranian, in momentul in care statele europene si SUA...