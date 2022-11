Stiri pe aceeasi tema

- Trupele ruse au trecut in defensiva pe mare parte a frontului din Ucraina, in timp ce armata ucraineana mentinea duminica presiunea in sud cu obiectivul de a recuceri orasul Herson, singura capitala regionala ucraineana capturata de Rusia de la inceputul campaniei sale militare impotriva Ucrainei,…

Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat, joi, ca armata ucraineana intentioneaza sa intensifice operatiunile de eliberare a regiunii Herson, unul dintre teritoriile anexate recent in mod unilateral de Rusia, anunța Mediafax.

- Forțele ruse din Herson pregatesc „poziții de aparare” de-a lungul malului de est al raului Nipru și lasa mici cai pentru o „potențiala retragere” de pe malul de vest, susține armata ucraineana, conform CNN.

Reprezentanții armatei ucrainene susțin ca numarul jafurilor a crescut in Herson, in timp ce Rusia ordona evacuari și iși retrage trupele.

Autoritatile instalate de Rusia in regiunea ucraineana anexata Herson au declarat ca aproximativ 15.000 de persoane au fost evacuate in contextul unui avans al fortelor ucrainene, relateaza AFP, potrivit news.ro.

- Armata rusa a declarat marti ca situatia de pe teren in Ucraina este "tensionata" pentru trupele sale in fata unei contraofensive ucrainene, in special la Herson, oras a carui populatie urmeaza sa fie evacuata in curand, dupa mai multe esecuri semnificative ale fortelor ruse in estul si sudul tarii,…

- Trupele ucrainene au reusit luni cea mai puternica inaintare in sud de la inceputul razboiului cu Rusia, strapungand frontul si avansand de-a lungul raului Nipru, inaintare care ameninta liniile de aprovizionare ale trupelor ruse aflate in provincia Herson pe malul de est al Niprului.

- Administrația instalata de ruși in Herson neaga ca forțele ucrainene ar fi declanșat o contraofensiva in zona și afirma ca oamenii traiesc „liniștit” și ca tot mai mulți dintre ei iși doresc un referendum pentru alipirea la Rusia, noteaza agenția TASS.