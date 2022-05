Stiri pe aceeasi tema

- Rusia pregatește invadarea Republicii Moldova, a scris, in aceasta dimineața publicația The Times, care citeaza surse din serviciile militare ucrainene. Publicația descrie și motivele pentru care Moldova risca sa fie atacata de catre ruși. „Rusia pregateste deja invadarea Moldovei”, scrie The Times…

- Rusia va incerca sa deschida un nou front impotriva Ucrainei dinspre Republica Moldova, potrivit unor surse militare ucrainene, informeaza publicația britanica The Times. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- In primele zile ale invaziei ruse, conducerea ucraineana a facut apel la guvernul moldovean sa vanda sau sa transfere Ucrainei aeronavele de lupta ale Forțelor Aeriene ale Moldovei, scrie timpul.md , citand publicația ucraineana European Pravda.Potrivit datelor oficiale, cele 6 aparate MIG-29 sunt staționate…

- Yaroslava Burlachenko (29 de ani), pivot la CS Minaur Baia Mare, a fost invitata emisiunii GSP Live in aceasta dimineața. In contextul invaziei Ucrainei de catre Rusia, handbalista din Ucraina a transmis un mesaj in limba rusa pentru poporul vecin. Au trecut 26 de zile de cand regimul de la Kremlin…

- Delegatia ucraineana a ajuns luni la frontiera belaruso ucraineana, unde urmeaza sa inceapa la pranz 09:00 GMT negocierile cu Rusia pentru a pune capat invaziei lansate de Kremlin joia trecuta impotriva Ucrainei, transmite EFE.Delegatia ucraineana a ajuns la locul negocierilor cu partea rusa, in regiunea…

- Mii de ucraineni increarca sa treaca din Ucraina in Republica Moldova, speriati, dupa ce Rusia a inceput atacuri masiva impotriva Ucrainei. Sunt cozi uriase la mai multe puncte de trecere a frontierei. Sute de masini asteapta in coloana, in vama Palanca. Cel mai probabil, autoturismele vin din orașul…

- Statele Unite au anuntat ca Rusia continua sa-si consolideze prezenta militara la granitele Ucrainei, intr-un moment in care Franta pretinde ca are angajamente de la Kremlin, astfel incat sa nu existe o „escaladare” suplimentara, relateaza AFP. „Am continuat sa observam, inclusiv in ultimele 24 de ore,…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat ca vor fi gata sanctiuni si alte masuri in cazul unui atac asupra Ucrainei, iar guvernul sau va cere parlamentului sa voteze sanctiuni impotriva unor persoane si companii din Rusia, informeaza marti Reuters preluat de agerpres. Intr-un articol aparut in…