- Tirul mortal asupra unui spital din Gaza, pentru care Israelul si miscarile armate palestiniene se acuza reciproc, a facut „cateva zeci de morti”, si nu sute, a declarat miercuri pentru AFP un responsabil al unui serviciu european de informatii, informeaza Agerpres.

- Israelul susține ca Jihadul islamic, grupare terorista palestiniana, a bombardat, marți, spitalul Al Ahli din Gaza, potrivit unui comunicat de miercuri al Forțelor Armate Israeliene. „O racheta lansata a carei traiectorie a fost eronata, aparținand organizației teroriste Jihadul Islamic a lovit spitalul…

- Armata israeliana neaga responsabilitatea pentru atacul asupra unui spital din Gaza, soldat cu sute de morți. Armata israeliana a afirmat, „dupa ce a verificat cu atentie sistemele de supraveghere”, ca nu a fost un atac israelian, ci rachetele Jihadului Islamic cele care au lovit marti seara un spital…

- Sute de persoane au murit și alte sute sunt inca sub daramaturi, in urma unei lovituri, asupra unui spital din Fașia Gaza, unde se aflau atat pacienți, cat și persoane care voiau sa se adaposteasca. Hamas a acuzat Israelul pentru atac, in timp ce Israelul a acuzat o „lansare eșuata” a unei rachete lansate…

- Gruparea terorista care a atacat Israelul și a rapit sute de oameni a facut un anunț șoc in aceasta seara cu privire la ostatici. Hamas: Toți ostaticii israelieni pot fi eliberați „intr-o ora”, dar cu o conditie. Intre timp, sunt sute de morti in atacul unui spital din Gaza. Hamas a anunțat ca elibereaza…

- Doua accidente mortale au avut loc sambata, 7 octombrie, in Banat, in același interval de timp. La ora 15.16, polițiștii orașului Moldova Noua au fost sesizați ca in afara localitații Sichevița, un autoturism s-a izbit de un copac. ”Din primele cercetari s-a stabilit ca, in timp ce un tanar de 22 de…

- Puternicul seism, care a facut cel putin 820 de morti in Maroc, conform unui nou bilant facut public sambata de Ministerul marocan de Interne, a suscitat un elan de solidaritate in lume, mai multe tari, intre care si Israelul, propunandu-si ajutorul pentru autoritatile de la Rabat, relateaza AFP.Presedintele…

- VIDEO| Inca un ACCIDENT rutier MORTAL pe DN1, in Cluj: O femeie a MURIT, iar un barbat a fost transportat la spital cu multiple traumatisme VIDEO| Inca un ACCIDENT rutier MORTAL pe DN1, in Cluj: O femeie a MURIT, iar un barbat a fost transportat la spital cu multiple traumatisme Inca un accident mortal…