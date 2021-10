Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Clinic de Recuperare Iași implementeaza in perioada 1 februarie 2020 – 31 octombrie 2022 proiectul „Recuperarea Eficienta a Pacientului COVID-19 – REPCOV”, care face parte din Programul Operațional Infrastructura Mare 2014 – 2020, Axa Prioritara 9: Protejarea sanatații populației in contextul…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor spune ca nu e de acord ca guvernul sa fie condus de un militar, așa cum e Nicolae Ciuca, dar crede ca pe termen limitat, acest executiv poate fi o opțiune. "Vom avea o discuție cu colegii noștri sa luam o decizie. Atat pot sa va spun in acest moment. Important este…

- Animatia „Ron o ia razna/ Ron’s Gone Wrong”, despre prietenie si adaptarea la scoala in era social media, va rula in cinematografele romanesti incepand din 22 octombrie, informeaza News.ro. Primul film de animatie produs de Locksmith, in Londra, in pandemie, analizeaza conceptul de prietenie…

- Dedicat promovarii și susținerii artei baletului și propunand publicului cele mai deosebite fotografii și cei mai renumiți fotografi specializați din intreaga lume, “Professional Ballet Photography, ediția 2021” va lua startul pe 19 Octombrie, celebrand astfel Ziua Internaționala a Baletului. Dupa succesul…

- Cu ocazia inceperii noului an școlar și cu ajutorul Direcției de Asistența Sociala și al Ateneului, Primaria Municipiului Iași a organizat in Parcul Expoziției, o noua ediție a evenimentului „Copii de nota 10”. Peste 600 de copii din familii defavorizate din orașul nostru au primit cate un pachet de…

- Statisticile de vanzari zbor.md arata ca obiceiurile de calatorie ale moldovenilor in vara 2021 au revenit la cele de pana la pandemie. Redeschiderea treptata a țarilor din Europa, relaxarea restricțiilor de calatorie pentru cei vaccinați, dar și scoaterea Moldovei din zona roșie, au contribuit la sporirea…

- Un numar de 12 contracte, in valoare de 32,27 milioane de lei, din cadrul Programul Operational Capital Uman "Viitor pentru tinerii NEETs" au fost semnate miercuri cu beneficiarii, a anuntat Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MFE) intr-un comunicat remis AGERPRES. "Ministerul…