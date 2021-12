Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a rezolvat problema tichetelor cadou, care trena de mai multi ani, intr-un mod neasteptat: interzice acordarea acestora in orice alt scop decat cel social, altor persoane decat angajatilor proprii, se arata intr-o analiza realizata de EY Romania. “Palatul Victoria a stabilit insa doar ce se…

- Angajatorii nu mai pot acorda tichete cadou altor persoane decat salariaților proprii Regimul fiscal aplicabil biletelor de valoare sub forma tichetelor cadou acordate de angajatori a fost modificat, in sensul in care aceștia nu mai pot acorda, din 18 decembrie 2021, astfel de tichete altor persoane…

- Voucherele de vacanta vor putea fi acordate si angajatilor de la privat, iar valoarea maxima poate ajunge la 13.800 de lei, echivalentul a sase salarii minim brute garantate pe tara, conform unui comunicat al Ministerului Antreprenoriatului si Turismului, citat de Agerpres. „Voucherele de vacanta pot…

- Cadourile oferite angajatilor de catre angajatori cu diverse ocazii vor fi impozitate daca depasesc 300 de lei, plafonul neimpozabil fiind astfel majorat de la 150 de lei, potrivit unui Proiect de Ordonanta publicat de Ministerul Finantelor."In cazul cadourilor in bani si/sau in natura, inclusiv…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, astazi, in deschiderea ședinței de Guvern de la Palatul Victoria, adoptarea setului de masuri sociale de care vor beneficia copiii, pensionarii, dar și persoanele cu dizabilitați sociale. „Aprobam in ședința de Guvern de astazi un pachet de masuri sociale in beneficiul…

- Guvernul va aproba in sedinta de azi un pachet de masuri sociale in beneficiul copiilor, pensionarilor si persoanelor cu dizabilitati, stabilind, printre altele, cresterea punctului de pensie, incepand din luna ianuarie a anului viitor, cu 10%, de la 1.442 lei, la 1.586 de lei, a declarat prim-ministrul…

- In Germania, Guvernul de la Berlin doreste sa impuna obligativitatea vaccinarii impotriva Covid incepand din martie pentru persoanele care lucreaza in spitale, centre de batrani si alte cabinete medicale. Majoritatea populației sustine masura, potrivit unui sondaj de opinie, potrivit Reuters . Germania…

- Obiceiul de a oferi coșuri cadou gourmet in perioada Sarbatorilor de iarna a devenit tot mai prezent și in Romania. Trendul a fost adus in principal de corporațiile internaționale, care au importat acest gest elegant de business și in activitatea lor de pe piața locala, oferind angajaților și colaboratorilor…