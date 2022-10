„Surprizele” din ultima săptămînă a lunii septembrie, într-o nouă ediție de „Iac-așa” Ultima saptamina a lunii septembrie vine cu vești nu tocmai imbucuratoare. Sintem anunțați despre scumpiri in lanț și incertitudini referitoare la asigurarea țarii noastre cu gaze naturale. Nu toate veștile cu care vine octombrie sint insa despre scumpiri. Incepind de miine, copiii in virsta de pina la doi ani vor primi indemnizații lunare de 1 000 de lei, indiferent daca parinții sint sau Citeste articolul mai departe pe noi.md…

