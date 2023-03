Calendar-Ortodox: 3 martie - omenirea sfintilor Eutropiu, Cleonic si Vasilisc

In aceasta luna, in ziua a treia, pomenirea sfintilor Eutropiu, Cleonic si Vasilisc.Sfintii Mucenici Eutropiu, Cleonic si Vasilisc au fost martirizati in orasul Pontine Amasea Asia Mica in anul 308.Fratii dupa sange Eutropiu si Cleonic, erau camarazi… [citeste mai departe]