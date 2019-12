Stiri pe aceeasi tema

- Șeful sindicatului poliștilor, Dumitru Coarna, le-a recomandat celor din MAI, intr-un mesaj intern, sa iși depuna urgent dosarele de pensionare daca indeplinesc condițiile, pe fondul discuțiilor de la Guvern despre eliminarea pensiilor speciale, potrivit unui mesaj ajuns in posesia STIRIPESURSE.RO.…

- Educația ramane fara doua miliarde de lei, in proiectul de rectificare bugetara al Guvernului Orban. Suma este dubla fața de cea pe care a taiat-o Guvernul Dancila, la prima rectificare bugetara. Alte ministere vor avea de caștigat, in timp ce deficitul bugetar ar putea urca la 4,3% in acest an.

- Tehnicianul argentinian Mauricio Pochettino a fost demis de la echipa Tottenham Hotspur, finalista din sezonul trecut a Ligii Campionilor, din cauza rezultatelor slabe, anunța news.ro.Citește și: Dan Barna trece la atac: ‘Are un tupeu special. Il sfatuiesc sa ramana in barca lui’ In…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat ca a inceput procedura de demitere a prefectului de Harghita, dupa ce un urs a agonizat timp de 18 ore pe un drum din județ. Potrivit unui comunicat de presa transmis duminica de Ministerul de Interne, demiterea prefectului de Harghita a are legatura cu modul…

- Aurelio De Laurentiis (70 de ani), patronul lui Napoli, a facut afirmații controversate despre Jose Callejon (32 de ani, extrema dreapta) și Dries Mertens (32 de ani, atacant), jucatorii locului 4 din Serie A. Ințelegerile lui Callejon și Mertens cu Napoli expira in aceasta vara, iar unii dintre cei…

- Marea Britanie va opri libera circulatie a cetatenilor Uniunii Europene dupa Brexit si va introduce un sistem de imigratie pe baza de puncte, conform unui plan elaborat de ministrul de Interne, Priti Patel, afirma surse citate de agentia Reuters, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Dinca baga anchetatorii…

- Lukasz Gikiewicz a intrat in dizgratia lui Gigi Becali dupa doar patru meciuri jucate la FCSB, scrie telekomsport.ro. Astfel, varful in varsta de 31 de ani refuza sa isi rezilieze contractul cu vicecampioana Ligii 1, iar Gigi Becali este nevoit sa ii plateasca salariul lunar de 10.000 de euro.…

- Comisarii de la Garda de Mediu Botoșani s-au aflat timp de doua zile, alaturi de pompieri la depozitul ecologic de la Stauceni unde a izbucnit un incediu de amploare care a fost lichidat dupa aproape 24 de ore.