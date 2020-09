Stiri pe aceeasi tema

- Surpriza la Campulung Muscel: jurnalista Elena Lasconi l-a invins pe Liviu Taroiu. Candidatul USR PLUS la functia de primar al municipiului Campulung Muscel, realizatoarea TV Elena Lasconi, a anuntat ca a castigat detasat alegerile din acest oraș. Ea a afirmat, duminica seara, ca potrivit numaratorii…

- Fosta realizatoare TV Elena Lasconi, candidatul al USR PLUS la functia de primar al municipiului Campulung Muscel, anunta ca a castigat alegerile, conform numaratorii paralele, relateaza Agerpres. Lasconi a declarat, duminica seara, ca potrivit numaratorii paralele s-a impus in cel putin 17 dintre cele…

- Noaptea Alba a Galeriilor – NAG 2020 va avea loc in acest an in trei seri consecutive, publicul fiind asteptat in spatii de arta contemporana din 11 orase din tara – Bucuresti, Alba Iulia, Brasov, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Medias, Resita, Sibiu, Targu Mures si Timisoara, in weekendul 2 – 4 octombrie,…

- Aproape 14.000 de apartamente erau disponibile pentru inchiriere la inceputul acestei luni in patru dintre cele mai mari orase si centre universitare din tara – Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara.

- Romanii, in 2017, credeau ca Oradea, Brașov și Cluj-Napoca sunt cele mai sigure orașe din Romania, potrivit unui studiu al unui portalu imobiliar privind siguranța vieții in 42 de orașe și județul Ilfov. Cele mai sigure orașe din Romania Conform aceluiași studiu din 2017, urmeaza Sibiu, Sfantul Gheorghe,…

- In Romania exista un oraș care este mai mare ca Bucureștiul, Timișoara și Clujul la un loc. Potrivit recensamantului facut in anul 2011, in Romania exista 265 de orase. Dupa cum probabil se știe, cele mai mari orase din tara noastra, in functie de numarul de locuitori, sunt Bucurestiul, cu 1.883.425…

- Cinci universitați din Romania apar in ultima ediție a topului „Times Higher Education World University Rankings 2021”. Ediția 2021 a rankingului THE WUR a inclus in evaluare aproape 2000 de universitati din lume, noteaza Mediafax.Cele mai importante universitați din Romania – Academia de…

- Tom Hanks a anuntat pe 12 martie ca el și soția sa Rita Wilson au fost testati pozitiv cu Covid-19. Cuplul se afla in Australia, unde el filma pentru un lungmetraj despre Elvis Presley, iar ea a sustinut cateva concerte. Sotii Hanks au fost externati in luna martie.