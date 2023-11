Surprize plăcute pentru Berbeci: Află ce se întâmplă cu zodia ta In funcție de previziunile zodiacale, 13 noiembrie 2023 pare a fi o zi plina de surprize și schimbari pozitive pentru majoritatea semnelor zodiacale. Fie ca este vorba de avansari in cariera, imbunatațiri financiare sau reuniuni cu persoane dragi, ziua promite sa fie una memorabila. Un sfat general ar fi sa ramanem deschiși la schimbari și sa ne bucuram de micile placeri ale vieții. In orice caz, horoscopul zilnic ne ofera o perspectiva asupra a ceea ce ne poate aduce ziua, dar nu uitați ca deciziile finale va aparțin intotdeauna. Citeste articolul mai departe pe unimedia.md…

Sursa articol si foto: unimedia.md

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 12 noiembrie 2023, pare a fi o zi plina de schimbari și oportunitați pentru majoritatea semnelor zodiacale. Fie ca este vorba de a incepe ceva nou, de a reevalua relațiile sau de a lua decizii importante, fiecare semn zodiacal are ceva de invațat și de explorat. Un sfat general pentru toate…

- Unul din puctele asumate de Marcel Ciolacu se pare ca va prinde contur in cel mai scurt timp. Vorbim, așadar, de noua lege a pensiilor care va aduce schimbari semnificative, dar nu mai devreme de a doua parte a anului viitor.

- Astazi, 26 octombrie 2023, Soarele stralucește in Scorpion, aducand cu sine o energie intensa și pasionala. Este un moment propice pentru a ne confrunta cu temerile noastre interioare și pentru a ne imbunatați abilitațile de comunicare. In aceasta zi, este important sa ne amintim ca fiecare acțiune…

- Continue reading ”Neputința cronica este inacceptabila. Vor fi schimbari. Imi cer scuze fiecarui dinamovist”. Reacția dura a conducerii lui Dinamo. Ce se intampla cu Burca at Info real.

- Guvernul și expertii Bancii Mondiale lucreaza la proiectul legii salarizarii unitare a angajatilor la stat, obiectiv prevazut in PNRR. In draful proiectului noii legi, posturile la stat vor fi ierarhizate in functie de gradul de complexitate a muncii, a studiilor necesare si a atributiilor postului,…

- Astrologii au facut horoscopul pentru jumatatea lunii septembrie și au spus ce se intampla cu unii dintre nativi. Așadar, care sunt zodiile cu mare ghinion incepand cu 15 septembrie. Luna Noua aduce schimbari uriase pentru acesti nativi. Horoscopul jumatații lunii septembrie. Ce se intampla cu nativii…

- CFR Calatori informeaza ca facilitatile aferente studentilor la transportul pe calea ferata conform noilor acte legislative vor fi acordate incepand cu data de 5 septembrie 2023.Potrivit CFR Calatori, incepand cu data de 5 septembrie 2023, se vor elibera legitimatii de calatorie pentru elevi si studenti…

- In ultimele zile, au aparut mai multe zvonuri conforma carora s-ar produce un val de concedieri la Kanal D, mai ales dupa ce s-a aflat ca emisiunea lui Teo Trandafir a fost oprita brusc. Iata care este reacția oficiala a celor din trust. Reacția Kanal D despre presupusul val de concedieri Schimbari…