Surprize peste surprize la Paris Cursa masculina de triatlon individual de la Jocurile Olimpice de la Paris a fost amanata din cauza poluarii apei din raul Sena, a anunțat luni, 29 iulie, World Triathlon, organismul de conducere al acestui sport. Ce se intampla cu proba masculina de triatlon Inițial programata pentru marți, cursa masculina de triatlon a fost reprogramata pentru […] The post Surprize peste surprize la Paris first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

