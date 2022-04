Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (30 de ani, 21 WTA) a debutat cu victorie la Madrid Open, impotriva chinezoaicei Shuai Zhang (33 de ani, 39 WTA), scor 6-2, 6-3. In turul secund, romanca va avea o adversara de alt calibru, iberica Paula Badosa (24 de ani, 2 WTA). Meciul dintre Simona Halep și Paula Badosa se va juca sambata,…

Simona Halep s-a declarat mutumita de evolutia ei dupa partida castigata in fata chinezoaicei Shuai Zhang, in primul tur al Madrid Open.

- Simona Halep, locul 21 WTA, s-a calificat in turul al doilea al turneului de categorie WTA 1.000 Madrid Open, dupa ce a invins-o, joi, cu scorul de 6-2, 6-3, pe Shuai Zhang, locul 40 WTA. Halep s-a pregatit din februarie la Academia Mouratoglou, iar la 7 aprilie reputatul antrenor francez a anuntat…

- Simona Halep (30 de ani, 21 WTA) debuteaza joi la Madrid Open, urmand s-o intalneasca in primul tur pe chinezoaica Shuai Zhang (33 de ani, 39 WTA). Partida ar trebui sa inceapa in jurul orei 13:30 și va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 2. Competiția de la Madrid…

- Jucatoarea Irina Begu, locul 62 mondial si cap de serie 8 in calificari, a acces, miercuri, pe tabloul principal la turneul Madrid Open, de categorie WTA 1000. Begu a trecut in ultimul tur al calificarilor de sportiva din Rusia Kamila Rahimova, locul 96 mondial, scor 6-1, 6-0, intr-o ora si 10 minute.…

- Simona Halep (30 de ani, 20 WTA) a efectuat primele antrenamente sub supravegherea lui Patrick Mouratoglou (51 de ani). Simona Halep și Patrick Mouratoglou au anunțat joi starul unui parteneriat interesant. Dubla campioana de Grand Slam este deja in Franța, la Academia din Biot. Simona Halep, antrenament…

- Simona Halep (30 de ani, 23 WTA) a fost asistata de Horia Tecau (37 de ani) la ședința de pregatire susținuta astazi, la Centrul Național de Tenis. Simona Halep se pregatește de revenirea in circuit. In luna februarie va lua startul la doua competiții, in Dubai și Qatar. Dubla campioana de Grand Slam…