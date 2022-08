Stiri pe aceeasi tema

- Edițiile din aceasta saptamana de la Splash! Vedete la apa 2022 au luat sfarșit, iar emisiunea și-a ales catștigatorul din finala saptamanii. Catalin Cazacu a reușit sa adune cele mai multe puncte din partea juraților de la Splash!Catalin Cazacu a reușit sa execute cea mai buna saritura din finala saptamanii,…

- A șaptea ediție a emisiunii „Splash! Vedete la apa” le-a adus telespectatorilor momente inspiraționale, lacrimi, zambete și dezvaluiri despre nunta unuia dintre colegii lui Cuza. Cele mai bune note le-au avut Maria Speranța și Cucu de la Noaptea Tarziu, astfel ca s-au calificat in finala saptamanii,…

- Producatorii postului Antena 1 au in vedere pentru show-ul iUmor – sezonul 13, anumite schimbari. Astfel, emisiunea are pe lista in ceea ce privește jurații doua nume: Iulia Vantur și Florin Calinescu. Deci in emisiune va veni nimeni alta decat Iulia Vantur (42 de ani), care dupa mulți ani de Pro TV,…

- S-a ras, s-au facut incurajari, s-a plans de frica, insa, s-a plans și de fericire in cadrul celei de-a patra ediții Splash! Vedete la apa! Este și cazul Mariei Constantin care a fost ceruta de soție de Robert Stoica la scurt timp dupa ce a sarit de pe p

- Vica Blochina a implinit 47 de ani pe 8 august. Cu ocazia zilei sale de naștere, vedeta a organizat o petrecere la care și-a chemat prietenii apropiați. A avut și muzica live, dar și un fotograf care a imortalizat toate momentele. Petrecerea organizata de Vica Blochina a avut loc la un restaurant cu…

- Primele zile de antrenamente la bazinul olimpic de la Bacau au venit si cu o prima accindentare pentru Nick (N&D) la Splash! Vedete la apa, show ce va avea premiera in aceasta seara, de la 20:30, la Antena 1. Ca sa iși poata continua pregatirea dinaintea saltului facut pentru concurs, artistul a avut…

- In varsta de 37 de ani, Banel Nicolița i-a impresionat cu indrazneala lui pe jurații show-ului „Splash! Vedete la apa“, ce va avea premiera joi, 11 august, de la 20:30, la Antena 1, dar și pe antrenori. Surpriza de care a avut insa parte in timpul filmarilor, chiar inainte de momentul sau, l-a adus…

- Cand incepe emisiunea Splash, vedete la apa, pe Antena 1. Fanii emisiunii Splash, vedete la apa trebuie s asemenea pregateasca, caci emisiunea incepe in curand. Antena 1 a anunțat ca premiera noul sezon Splash! Vedete la apa a fost programata pentru joi, 11 august. In ceea ce privește zilele de difuzare,…