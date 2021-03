Stiri pe aceeasi tema

- Sportiva Florentina Iusco s-a calificat, vineri, in finala probei de saritura in lungime, la Campionatele Europene indoor, de la Torun (Polonia). Atleta tricolora s-a calificat in finala cu o saritura de 6.57 metri, de pe locul 7. Alina Rotaru a ratat insa finala si a incheiat calificarile…

- Sportivul roman Gabriel Bitan s-a calificat, joi seara, in finala probei de saritura in lungime la Campionatele Europene de atletism in sala de la Torun (Polonia), cu 7,78 metri. Bitan (22 ani), care luna trecuta castiga titlul de campion national in sala cu 8,14 metri, a incheiat calificarile…

- Presedintele Federatiei Romane de Atletism, Florin Florea, a declarat ca sportivii romani care vor participa la Campionatele Europene de atletism in sala pentru seniori (perioada 4-7 martie, in orasul polonez Torun), se vor bate pentru medalii. De asemenea, acesta a anuntat ca obiectivul stabilit este…

- CSM Volei Alba Blaj s-a calificat, miercuri seara, in ultimul act al Challenge Cup, dupa ce s-a impus și in meciul retur din semifinale in fața celor de la 1.MCM Diamant Kaposvar (Ungaria) Campioana Romaniei se va lupta pentru trofeul Cupei Challenge, a treia competiție europeana. CSM Volei Alba Blaj…

- La București au continuat sambata intrecerile de atletism din cadrul celei de-a doua etape a Campionatului Național. Dupa ce vineri, Marius Vasile a caștigat fara emoții proba de aruncarea greutații la categoria sub 20 ani (detalii - aici ), sambata la start s-au aliniat alți doi sportivi de la CSS…

- Sportiva romana Larisa Iordache a castigat medalia de aur la sol, duminica, la Campionatele Europene de gimnastica artistica de la Mersin (Turcia), cu 13,450. Iordache, care in calificari a avut cea mai mare nota la sol, 13,433, a fost urmata in finala de turcoaica Goksu Uctas Sanli, 13,100, in timp…