- Consilierul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a criticat, vineri, Comitetul norvegian Nobel, dupa decernarea premiului pentru pace, care a fost imparțit intre un avocat pentru drepturile omului din Belarus și doua organizații pentru drepturile omului, una din Ucraina și cealalta din Rusia.…

- Republica Moldova s-a aflat in vizorul intereselor expansioniste rusești inca din anul 2014, iar Moscova a demonstrat pe parcursul a 30 de ani ca nu pune preț pe suveranitatea, integritatea și neutralitatea țarii noastre. Astfel de declarații au fost facute de Igor Boțan la o dezbatere privind „noile…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, marti, la ONU, ca recunoasterea de catre Rusia a referendumurilor false insemna ca nu mai este nimic de discutat cu președintele rus Vladimir Putin. Volodimir Zelenski a participat la reuniunea Consiliului de Securitate al ONU, convocata la initiativa…

- Razboi in Ucraina, ziua 196. Ucrainenii au respins mai multe atacuri ale rușilor in regiunea Donețk și au reușit sa recucereasca mai multe sate din sudul țarii, anunța surse din Ucraina și din SUA. Volodimir Zelenski, a salutat apelul agenției nucleare a

- Oficialii de la Kiev au dat raspunsul la o intrebare ce sta pe buzele tuturor: a ucis-o Ucraina pe fiica ideologului lui Vladimir Putin? Șeful biroului prezidențial, Mihailo Podoliak, a venit cu o precizare. Podoliak a spus ca Ucraina nu este implicata in explozia mașinii respective. Ucrainenii cred…

- Rusia nu va reusi sa-i intimideze pe cetatenii ucraineni prin teroarea atacurilor cu rachete, a declarat joi presedintele ucrainean Volodimir Zelenski cu ocazia Zilei statalitatii ucrainene, sarbatoare marcata pentru prima oara in Ucraina, in plina invazie rusa, in conditiile in care fortele ruse…

- Suntem in ziua cu numarul 152 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. La exact cinci de la inceputul invaziei, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a afirmat duminica la Cairo, contrar declaratiilor precedente, ca Rusia cauta sa rastoarne guvernul ucrainean. Pe de alta parte, președintele…