- Leii din Banat joaca maine – duminica, 30 ianuarie, ora 18,00 – pentru prima oara pe teren propriu, in 2022. Dupa amanarea partidelor cu CSM Oradea și CSO Voluntari (prima, la cererea bihorenilor, a doua, la solicitarea echipei timisorene), alb-violeții infrunta Dinamo București, in etapa a XVIII-a…

- Afectata serios de Covid in ultima perioada, SCM OHMA Timisoara a anuntat in aceasta seara un nou transfer. „Leii din Banat” au inregimentat chiar un fost jucator pitestean – americanul Gary Talton – dar acesta nu va avea drept de joc pentru duelul cu FC Arges de duminica. Alb-violetii au anuntat ca…

- Dan Fleseriu este noul antrenor al echipei de baschet masculin Dinamo Bucuresti, a anuntat, vineri, clubul dinamovist. El a pregatit ultima data pe CSU Sibiu, relateaza News.ro. In varsta de 47 de ani, Dan Fleseriu antreneaza doar a doua echipa masculina din cariera, dupa CSU Sibiu, la care…

- „Sferturile" Cupei Romaniei la baschet masculin au loc in doua manșe, iar returul a inceput miercuri, 29 decembrie, cu meciul din Sala Polivalenta din Craiova, unde echipa locala SCMU Craiova a dispus de SCM OHMA Timișoara cu scorul de 82-65 (FOTO), in tur 87-97, rezultat general 169-162. In urma acestei…

- Echipa de baschet masculin SCMU Craiova este prima calificata la Turneul Final Four al Cupei Romaniei, dupa ce a eliminat miercuri, in sferturile competitiei, formatia SCM Timisoara. SCMU Craiova s-a impus, pe teren propriu, cu scorul de 82-65 (34-33). In tur, SCM Timisoara a castigat cu scorul…

- Campioana en titre, U-Banca Transilvania Cluj-Napoca, o va infrunta pe CS Dinamo Bucuresti in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la baschet masculin, potrivit tragerii la sorti efectuate, luni, la sediul Federatiei Romane de Baschet. Meciurile se vor desfasura in perioada 27-30 decembrie,…

- ABC Athletic Neptun Constanta a invins-o in deplasare pe nou-promovata CS Municipal Ploiesti, cu scorul de 76-71, sambata, intr-un meci din etapa a 7-a a Ligii Nationale de baschet masculin. Athletic Neptun a obtinut a cincea victorie din acest sezon si a urcat pe locul secund in clasament.…