Surprize de proportii, marti, in Liga Campionilor! Inter Milano a ratat calificarea in optimi, invinsa pe teren propriu de o garnitura B a Barcelonei, cu goluri marcate de un debutant si de un un pusti de doar 17 ani, devenit cel mai tanar marcator din istoria competitiei. De asemenea, Ajax, echipa lui Razvan Marin, aflata pe primul loc in Grupa H inaintea ultimei runde, cu 10 puncte, a pierdut trenul pentru optimi, cedand la limita cu Valencia.