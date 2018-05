Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Bucuresti a admis luni cererea formulata de Asociatia Salvati Bucurestiul si Fundatia Eco Civica si a suspendat o hotarare a Consiliului Local Sector 4 din 2017 prin care se aprobase documentatia de construire a unei parcari de 700 de locuri pe spatiul verde din Parcul Lumea Copiilor."Admite…

- Beneficiile sociale precum masa gratuita la cantina sau prestatiile exceptionale sunt forme de sprijin pe care statul il ofera persoanelor defavorizate, in caz de impas financiar. De multe ori, ceea ce a fost gandit ca un suport temporar devine o obisnuinta, beneficiarii acestor servicii avand tendinta…

- Beniamin Varcus, liderul grupului PSD-ALDE din Consiliul Local Municipal Arad spune ca Aradenii trebuie sa plateasca pretul corect pentru serviciul de salubrizare si sa beneficieze de prestatii de calitate. El arata ca la ședința Consiliului Local municipal care a avut loc ieri, primarul Gheorghe Falca…

- Presedintele PNL Sector 4, Razvan Sava, o acuza pe primarul general, Gabriela Firea, de faptul ca ar refuza fara justificare aprobarea solicitarii formulate de liberali pentru desfasurarea unor actiuni de protest impotriva modalitatii de calcul a taxei de salubritate din Sectorul 4. "Aplicand un vechiu…

- „Ne vedem in instanta!” Acesta este mesajul transmis de consilierul municipal Cristian Niculescu Tagarlas, adresat conducerii unui ziar print local. Intr-o postare publicata pe contul sau de Facebook, alesul liberal explica faptul ca reactia sa vine in urma aparitiei in ziarul respectiv a „unui articol…

- Tribunalul Bucuresti a respins vineri solicitarea procurorilor DNA de a inlocui masura controlului judiciar cu arestul preventiv in cazul lui Marian Vanghelie. Un procuror de la DNA a cerut vineri instantei inlocuirea masurii controlului judiciar cu arestul preventiv in cazul lui Marian…

- Dan Cristian Popescu, viceprimarul sectorului 2, propune Consiliului Local al Sectorului 2 proiectul de hotarare privind aprobarea parcarii alternative pe un sens de mers, in vederea spalarii mecanizate a carosabilului din sectorul 2 al Municipiului Bucuresti. Initiativa are la baza nemultumirile cetatenilor…

- Instanța civila a Tribunalului Mureș a judecat, marti, 6 martie, primul termen in procesul in care o judecatoare din Cluj cere daune de 50.000 de euro de la un jurnalist care a scris desprea ea, pe motiv ca i-a afectat imaginea. Judecatoarea Marilena Burețea de la Tribunalul Mureș a luat…