- Thriller-ul "A Quiet Place Part II", regizat de John Krasinski si produs de Paramount Pictures, este primul film din pandemie care depaseste suma de 100 de milioane de dolari din vanzarea de bilete in SUA, scrie Variety, conform news.ro De-a lungul weekend-ului, "A Quiet Place 2" a generat…

- Potrivit raportului AdEx Benchmark, investițiile in reclame digitale au crescut anul trecut cu 6,3% in Europa, ajungand la nivelul de 70 de miliarde de dolari. Cu o creștere de 34,8%, Turcia a inregistrat cea mai mare creștere la nivel european in privința investițiilor in reclame digitale. Studiul…

- Serviciile IT&C au crescut cu 23,4%, iar comerțul cu ridicata de echipamente informatice și de telecomunicații a inregistrat o majorare de 20,5% fața de 2019, rezultand o creștere totala a pieței de 22,27%. Valoarea pieței s-a ridicat la 11,92 miliarde de euro in 2020, comparativ cu 9,75 miliarde de…

- Filmul horror "A Quiet Place Part II", distribuit de Paramount Pictures, a debutat pe primul loc in box-office-ul nord-american cu incasari de 48,3 milioane de dolari, potrivit cifrelor comunicate de compania Comscore, informeaza Xinhua. Acest film, o continuare a peliculei din 2018 "A Quiet Place",…

- Piața globala de asigurari va crește cu 1,4 trilioane de dolari in urmatorii cinci ani, insa cererea tot mai mare pentru primele de asigurari digitale și distribuția lor online va afecta 280 de miliarde de dolari din veniturile asiguratorilor și nivelurile actuale de retenție a clienților, informeaza…

- “Piata serviciilor IT&C a urcat cu 23,4% in 2020, iar comertul en-gros de echipamente informatice si de telecomunicatii a crescut cu 20,5% fata de 2019, rezultand o crestere totala a pietei de 22,27%”, arata o analiza efectuata de Arctic Stream, companie cu capital integral romanesc, furnizor de servicii…

- Microsoft ”calca” pe urmele Apple și a ajuns la o capitalizare de piața de 1.980 de miliarde dolari, dupa ce a anunțat rezultate financiare excelente în trimestrul trecut. Compania a avut profit de peste 15 miliarde dolari pe fondul creșterii serviciilor de cloud, dar și fiindca piața…

- Valoarea de piata a tuturor criptomonedelor a atins luni un maxim istoric de peste 2.000 de miliarde de dolari, dublu fata de valoarea inregistrata la inceputul anului, gratie cererii venite din partea investitorilor institutionali si de retail, arata datele publicate de CoinGecko