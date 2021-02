Surprize din partea Neflix. Aplicația va descărca automat filme şi seriale pe dispozitivele mobile Netflix a anuntat “Downloads for You”, o noua facilitate a aplicatiei sale de Android, care va fi responsabila de descarcarea automata a continutului. Mai tarziu in cursul acestui an, aceeasi facilitate va fi lansata si pe iOS. Cum funcționeaza noua opțiune? Opțiunea va trece pe pilot automat download-ul continutului pentru vizualizare offline, in functie de ceea ce serviciul de streaming crede ca i-ar placea utilizatorului. Activarea acestei functii va face ca Netflix sa descarce singur filme si seriale despre care crede ca sunt pe placul utilizatorului. Algoritmul serviciului va face alegerea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

