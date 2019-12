Stiri pe aceeasi tema

- Profesorii mari “cresc” elevi mari, cum este și cazul Lianei Alexandru și al profesorului Cornel Noana! Liana Alexandru a fost eleva a Colegiului Național Unirea (CNU) din Focșani. Ea și-a lansat ieri, intr-un cadru festiv, gazduit de CNU in sala Mihai Eminescu, cartea “Baiatul care nu credea in Moș…

- Liceul de Arta „Gheorghe Tattarescu” din Focșani se inscrie in atmosfera lunii decembrie, imbinand arta cu sufletul prin demararea proiectului de educație nonformala și voluntariat „Din suflet pentru suflet”. Arta inimii inseamna bucurie, speranța, generozitate și tinerețe, trasaturi ce definesc proiectul…

- Cladirea pe care eu o știam sub denumirea de Cinematograful „Balada‟ a trecut, din 2006, in administrarea Ansamblului Folcloric „Țara Vrancei‟. Am stat de vorba cu directorul actual al instituției, doamna Maria Murgoci, pentru a afla mai multe detalii despre ansamblu și despre cladirea in sine. „In…

- Echipele de seniori vor juca vineri, 27 septembrie, in Sala Polivalenta, de la ora 16:00 Echipele CSM Focșani 2007 vor incepe in curand sezonul competițional 2019-2020. Seniorii vor avea meci in Cupa Romaniei la 5 octombrie cand vor juca in compania CSM Targu Jiu in tur in Sala Polivalenta și la 9 octombrie…