Stiri pe aceeasi tema

- O halba de jumatate de litru de bere va costa echivalentul a 65 de lei la Cupa Mondiala din Qatar. Distribuitorul oficial de bere al Campionatului Mondial de Fotbal FIFA 2022 din Qatar a declarat, de asemenea, ca fiecare fan va avea voie sa consume maxim patru beri. Pentru a servi un pahar de bere…

- Distribuitorul oficial de bere al Campionatului Mondial de Fotbal FIFA 2022 din Qatar a declarat ca fiecare fan va avea voie sa consume maxim patru beri. Un pahar de bere va fi vandut la un preț incredibil.

- 1. Globaliștii au inceput sa traga in Campionatul Mondial de Fotbal pentru ca toate construcțiile din Qatar s-au facut prin „exploatarea muncitorilor”. Sunt convins ca au dreptate, dar Roma cum s-a ridicat? Sclavii aveau pensii speciale sau cum? Pana una, alta, ultima pensionara de lux e Greta Thunberg.…

- Campionatul Mondial de fotbal din Qatar este principalul eveniment sportiv din urmatoarea perioada. Turneul final din acest an va debuta duminica, 20 noiembrie, cu meciul dintre Qatar și Ecuador. Campionatul Mondial se va incheia spre finalul anului, pe 17 decembrie, atunci cand este programata finala…

- Campionatul Mondial de Fotbal 2022 incepe pe data de 20 noiembrie și va dura pana pe 18 decembrie. Oficialii din Qatar susțin ca au investit 220 de miliarde de dolari și ca acest turneu final va fi cel mai scump din istorie. Cele 64 de partide vor putea fi urmarite in direct și in Romania. […] The post…

- In 2018, Franta se bucura de o victorie in fata Croatiei si castiga Campionatul Mondial de Fotbal cu scorul de 4-2. Jucatorii care au adus victoria Frantei in finala au fost Mandzukici ’18 (autogol), Griezmann ’39 (penalti), Pogba ’59 si Mbappe ’65. In 2022, la actuala Cupa Mondiala din Qatar, Franta…

- Campionatul Mondial de Fotbal 2022 va incepe pe 20 noiembrie și lista jucatorilor importanți care vor lipsi de la turneul final, din cauza unor probleme medicale serioase. este deja destul de lunga. Exista și mulți jucatori care sunt accidentați, dar care au șanse de recuperare in aceste patru saptamani.…

- In timpul Campionatului Mondial de Fotbal din Qatar, de anul acesta, 32 de echipe nationale de fotbal se vor lupta in opt grupe, pe opt stadioane pentru a-si castiga locul in fazele finale si poate in finala.